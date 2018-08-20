"Под 60, пьяный". В полиции рассказали о харьковском стрелке, фото 18+

Харьковскому стрелку, предположительно, под 60 лет / hk.npu.gov.ua

В Харькове правоохранители предварительно установили личность мужчины, устроившего стрельбу возле горсовета, в результате которой погиб сотрудник полиции и был ранен охранник.

Стрелком предположительно является харьковчанин, 1959 года рождения, он действовал в одиночку, рассказал на брифинге начальник Главного управления Нацполиции на Харьковщине Олег Бех, пишет NewsRoom.

По его словам, в крови злоумышленника было около двух промилле алкоголя.

"... правоохранители рассматривают три основных версии нападения: хулиганские мотивы, личная неприязнь к горсовету или его сотрудникам, а также попытка привлечь внимание к себе с последующим выдвижением требований", — добавил начальник.

Издание "Харьков 1654" на своей странице в Facebook опубликовало фотографии убитого стрелка. "Полиция просит помочь опознать его личность. На вид ему примерно 40-45 лет, рост — 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные,... имеет лобные залысины", — отмечается в сообщении.

Мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, футболку такого же цвета, черные брюки в стиле милитари, черные спортивные замшевые кроссовки, а на голове у него была серая кепка.

На вид убитому харьковскому стрелку 40-45 лет, отметили журналисты / facebook.com/kharkiv1654

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 20 августа в Харькове возле горсовета злоумышленник устроил стрельбу, его ликвидировали правоохранители. Узнать больше о случившемся можно здесь.