Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении

В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп / hk.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова — возле горсовета — злоумышленник устроил стрельбу.

По данным полиции, был ранен охранник горсовета и один из прибывших на место происшествия копов, который позже скончался в больнице.

По предварительным данным, неизвестный сделал около десяти выстрелов в дверь здания, ранил охранника, зашел в помещение и оттуда стрелял по копам.

Полицейские применили в ответ табельное оружие и ликвидировали нападавшего, сейчас его личность устанавливается.

При нем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами, второй - переделанный под стрельбу боевыми "Байкал", а также несколько магазинов к ним и около 30 патронов.

ВЕРСИИ НАПАДЕНИЯ

В то же время нардеп и советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко отметил, что правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, а мотивы нападавшего пока не установлены.

"Изучается несколько версий. Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.

Другая версия касается возможных психических отклонений усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет. О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колёсам проезжавшего мимо автомобиль Шкода Октавия.

Третья версия, - что нападение было совершено из хулиганских мотивов", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Информацию о двух пистолетах подтвердил и спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Один из них (охранников) решил выйти посмотреть, кто там взрывает петарды, вышел и получил два пулевых ранения. После этого неустановленный человек (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных", – отметил он в комментарии 112 Украина.

ПОГИБШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Во время стрельбы в центре Харькова погиб полицейский Дмитрий Кириенко / facebook.com/UA.National.Police

​В ходе нападения злоумышленник убил заместителя командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старшего лейтенанта 29-летний Дмитрия Кириенко. Всю ночь шла операция, однако спасти полицейского не удалось.

Нацполиция на своей странице в Facebook опубликовала фото погибшего и сообщила, что у него остались жена и 2-летняя дочь. "Искренние соболезнования семье и близким Дмитрия. Скорбим вместе с вами. Светлая память защитнику!", — отмечается в сообщении.

У погибшего остались жена и малолетняя дочь.