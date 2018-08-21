СМИ узнали об еще одной жертве стрелка из Харьковской мэрии

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером.
СМИ выяснили, что старший лейтенант Дмитрий Кириенко был не единственной жертвой стрелка из Харькова, напавшего на местную мэрию. Жена злоумышленника также найдена мертвой.
Накануне вечером тело женщины обнаружили в доме в частном секторе на Лысой Горе. Судя по всему, смерть была насильственной, пишет UA Харьков со ссылкой на свои источники.
На месте преступления с ночи работают следователи.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова — возле горсовета — злоумышленник устроил стрельбу. По данным полиции, был ранен охранник горсовета и один из прибывших на место происшествия копов, который позже скончался в больнице.
По предварительным данным, неизвестный сделал около десяти выстрелов в дверь здания, ранил охранника, зашел в помещение и оттуда стрелял по копам.