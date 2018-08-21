СМИ узнали об еще одной жертве стрелка из Харьковской мэрии

Жену харьковского стрелка нашли мертвой. / Скриншот с видео

СМИ выяснили, что старший лейтенант Дмитрий Кириенко был не единственной жертвой стрелка из Харькова, напавшего на местную мэрию. Жена злоумышленника также найдена мертвой.

Накануне вечером тело женщины обнаружили в доме в частном секторе на Лысой Горе. Судя по всему, смерть была насильственной, пишет UA Харьков со ссылкой на свои источники.

На месте преступления с ночи работают следователи.