"Показывал своего белого удава". В Шотландии насильник пугал своих жертв гигантской змеей

Джон Диксон и его удав / Daily Record

Джона Диксона, жителя Шотландии, британский суд признал виновным в серийных изнасилованиях и приговорил к 14 годам тюрьмы.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По их информации, одну свою жертву Диксон изнасиловал около тысячи раз в течение пяти лет. Другую жертву напугал настолько своим любимцем − трехметровым удавом, что довел до паранойи.

Всего жертвами 38-летнего Диксона стали четыре женщины в период между 2000 и 2017 годом. В итоге мужчина был признан виновным по пяти пунктам обвинения, включая изнасилование и бытовое насилие.

Напомним, ранее сообщалось о том, в Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство.