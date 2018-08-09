Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство

Шаман. Иллюстративное фото

В Индонезии, в провинции Центральный Сулавеси, деревенский шаман с 2003-го держал в скальной щели секс-рабыню.

Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством Reuters. Девушке, которой недавно исполнилось 28 лет, спасли на минувших выходных. Днем шаман держал рабыню в щели, а на ночь забирал в свою хижину.

Сам мужчина утверждает, что вступил в сексуальные отношения с девушкой сразу по достижении ею совершеннолетия.

Ее родителям объяснил исчезновение дочери тем, что она решилась уехать на заработки в столицу Индонезии − Джакарту. Теперь шаману грозит по меньшей мере 15-летнее тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабство.