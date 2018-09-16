Одессит сбросил с 13 этажа осколочно-фугасный снаряд

Фото: Нацполиция

Житель Суворовского района Одессы сбросил с 13 этажа хранившийся у него дома осколочно-фугасный снаряд.

Как сообщает местный портал "Одесская жизнь", инцидент произошел, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к мужчине с обыском.

В полиции отметили, что стражи порядка, 49-летний мужчина хранил и другие боеприпасы.

В ходе обыска в квартире хулигана стражи порядка обнаружили гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и пакет с травой - предположительно, каннабисом.

Следствие ведется по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В ночь на 15 сентября, в Киеве атошник устроил погром в кафе на улице Васильковской.

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