Погром в Киеве: ветеран АТО разбил витрину кафе и бросил дымовую шашку за отказ продать ему водку

В ночь на субботу, 15 сентября, в Киеве неадекватный мужчина разгромил кафе на улице Васильковской, а также бросил внутрь заведения дымовую шашку.

Злоумышленник по словам владельца заведения, пришел, когда кафе уже было закрыто и потребовал, чтобы ему налили спиртного. Когда сотрудники заведения отказали ему, он разозлился и начал вести себя неадекватно.

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Мужчина схватил камень и бросил в витрину кафе, после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал припасенную дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и скрылся в неизвестном направлении, пишет "Информатор".

Отмечается, что это уже не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад, по словам сотрудников, этот же мужчина уже нападал на данное кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения. Владелец заведения сказал, что злоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разгромили игорное заведение и унесли сейф с деньгами.