Новый погром в Киеве. Молодчики разгромили игорное заведение и унесли сейф с деньгами

В пятницу вечером, 6 апреля, в Киеве неизвестные разгромили игорное заведение на проспекте Василия Порика, 13г.

Около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова", сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Нападавшие, угрожая бейсбольными битами унесли с собой сейф с деньгами.

Молодчики скрылись до приезда полиции. Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что 6 апреля также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападавших также не задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Правды люди в черном и в шапках Деда Мороза разгромили местную "пивнушку".