Под Одессой скорая не довезла в больницу подростка из-за разбитых дорог: опубликовано видео

16 сентября 2018, 02:02

Люди заблокировали проезжую часть и требуют произвести капитальный ремонт.

Скорая помощь не довезла парня в больницу из-за ям на дорогах / Фото: УНИАН

В Одесской области в карете скорой помощи умер 15-летний подросток, которого медики не успели довезти до больницы из-за огромных ям на дорогах области.

Как говорится в сюжете ТСН, на границе с Молдовой жители пяти населенных пунктов перекрыли дорогу и требуют ее отремонтировать.

Участники протеста рассказали журналистам, что за пять дней никто из местных чиновников к ним не приехал.

Мать умершего подростка Инга Юцевич созналась, что была в карете скорой вместе с сыном в его последней в жизни поездке. Тогда, по ее словам, кислородные маски летали по всему автомобилю вместе с больным из-за гигантских ям, который водитель был не в состоянии объехать.

В службе автодорог утверждают, что ремонт данного участка пути не предвидеться по причине отсутствия средств. Местные жители убеждены, что чиновники могут найти деньги на восстановление дороги, поскольку отремонтировать необходимо всего 20 км асфальтированного покрытия.

Напомним, в Запорожье на мосту маршрутка с пассажирами в салоне провалилась задним колесом и застряла в сквозной дыре над бездной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
смерть подросток дороги Одесская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:52
Ученые рассказали о пользе соды
03:06
"Мало знаем свою страну": писатель Жадан рассказал, что больше всего разъединяет украинцев
02:10
Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви
02:02
Под Одессой скорая не довезла в больницу подростка из-за разбитых дорог: опубликовано видео Видео
01:39
В Китае хозяйка научила свинью кататься на скейтборде: опубликовано видео Видео
01:21
Рева назвал причину сокращения количества субсидий
00:53
45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото
00:28
Гигантский ожог и выгорели трусы: мать шокирована последствиями укола у температурящего сына Фото
00:01
Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+ Фото
15 сентября, суббота
23:28
Белорусский боец вышел на ринг под гимн Советского Союза Видео
23:02
Трамп намерен сменить главу Пентагона - The New York Times
22:27
60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото Фото
22:01
"Борьба уже проиграна". Глава "Нафтогаза" сделал неутешительный прогноз о "Северном потоке-2"
21:29
В Крыму МЧС выпустило рекомендации на случай очередных выбросов Видео
21:02
На Закарпатье джип с туристами сорвался с горы, все погибли
20:23
В Житомире воспитанники интерната работали грузчиками на дочь директора на рынке
19:56
Журналист напомнил о преступных действиях РПЦ против Украины
19:27
Гройсман назвал условие прекращения войны на Донбассе
18:45
США готовы помочь Украине усилить обороноспособность - Волкер
18:20
Эстонский президент убирала мусор в парке Днепра
17:43
Тимошенко появилась на саммите YES в туфлях от Chanel за 800 долларов
17:30
"В Генштабе кончился фотошоп?": Муженко опубликовал странное фото с маневров ВСУ
17:19
НАТО не станет отступать перед Россией, Грузию возьмут в Альянс - Столтенберг
16:53
Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Боснии
16:40
Позади Алжира, Кубы и Албании: названо место Украины в глобальном рейтинге качества жизни
16:24
Журналисты позвонили по номеру подозреваемого в отравлении Скрипаля россиянина и попали в Минобороны РФ - СМИ
15:54
"Сепарский герой": в Запорожье разгорелся скандал с участником АТО
15:53
"Пузатая, бессисечная тетя-лошадь": Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье
15:45
В КГГА назвали число ликвидированных повреждений тепловых сетей в Киеве
15:26
"Сиси шикарные!": Наташа Королева позировала топлес на пикантном видео Видео
15:09
Украине нужен настоящий мир, а не замороженный конфликт на Донбассе — Тимошенко Видео
15:08
С караваем и шариками: на Харьковщине чиновники торжественно открыли мусоросборник и остановки Фото
14:57
Экс-посол США в России раскрыл, чего боится Путин Видео
14:38
Эминем выпустил новый клип, который "взорвал" YouTube Видео
14:33
Климкин рассказал о тактике Кремля по Украине
14:27
Под Питером грузовик протаранил микроавтобус из Закарпатья: погибли четверо украинцев Фото
13:41
Начались схватки прямо на подиуме: модель едва не родила на показе нижнего белья Рианны
13:19
Выборы в Украине. Журналист сказал, на какую кампанию сделает упор Кремль Видео
13:17
"Профессионал побьет любителя": Беллью рассказал, как отправит Усика в нокаут
13:10
"Я готов": Святослав Вакарчук заявил о политических амбициях
12:56
Эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года
12:47
Британская "Ким Кардашьян" снялась в откровенном бикини Фото
12:28
Беременная Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым Видео
12:24
Убийство "Сармата": в Нацполиции заявили о задержании заказчика преступления Видео
12:19
Как у россиян получается жить в стране, которая позорится на весь мир мнение
11:55
Погром в Киеве: ветеран АТО разбил витрину кафе и бросил дымовую шашку за отказ продать ему водку Фото Видео
11:30
Стали известны подробности нападения в Киеве на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане
11:12
Девушка дня Instagram: сексапильная модель с идеальными параметрами Екатерина Зуева Фото
11:02
Синоптики предупредили о грозе в Киеве Видео
10:52
Ликвидация Захарченко: в "ДНР" заговорили о руке "западных спецслужб" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять