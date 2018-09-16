Под Одессой скорая не довезла в больницу подростка из-за разбитых дорог: опубликовано видео

Скорая помощь не довезла парня в больницу из-за ям на дорогах / Фото: УНИАН

В Одесской области в карете скорой помощи умер 15-летний подросток, которого медики не успели довезти до больницы из-за огромных ям на дорогах области.

Как говорится в сюжете ТСН, на границе с Молдовой жители пяти населенных пунктов перекрыли дорогу и требуют ее отремонтировать.

Участники протеста рассказали журналистам, что за пять дней никто из местных чиновников к ним не приехал.

Мать умершего подростка Инга Юцевич созналась, что была в карете скорой вместе с сыном в его последней в жизни поездке. Тогда, по ее словам, кислородные маски летали по всему автомобилю вместе с больным из-за гигантских ям, который водитель был не в состоянии объехать.

В службе автодорог утверждают, что ремонт данного участка пути не предвидеться по причине отсутствия средств. Местные жители убеждены, что чиновники могут найти деньги на восстановление дороги, поскольку отремонтировать необходимо всего 20 км асфальтированного покрытия.

Напомним, в Запорожье на мосту маршрутка с пассажирами в салоне провалилась задним колесом и застряла в сквозной дыре над бездной.