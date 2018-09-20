В Житомирской области "обнесли" военную часть после учебных стрельб

АКС-74 / Википедия

В воинской части в Житомирской области после учебных стрельб не досчитались небольшого арсенала оружия - как выяснилось, его похитили неустановленные лица. Вместе с патронами.

"В ночь на 20 сентября 2018 после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в Новоград-Волынском, похищены группой неустановленных лиц оружие и боеприпасы, а именно 5 пистолетов, 5 единиц автоматов АКС-74", - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона, передают Українськi Новини.

Военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Читайте также"Калашников" разработал новый автоматСогласно сообщению, на месте преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины и военной службы правопорядка, а также специалисты кинологической службы полиции. Впрочем, пока проводимые следственные действия не помогли установить виновных в похищении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона ООС выявили, разоблачили и задержали банду, торговавшую оружием из зоне Операции объединенных сил.