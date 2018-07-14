На Харьковщине обезвредили банду торговцев оружием (фото)

В Харьковской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона ООС выявили, разоблачили и задержали банду, торговавшую оружием из зоне Операции объединенных сил.

Группировка состояла из киевлян и жителей Киевской области, противоправным бизнесом они занимались давно.

"Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий 2014-2018 годов безвозратно потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258", - рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.