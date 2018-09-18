"Сбор бабок на х*йню": в среде волонтеров разгорелся скандал из-за поставок оружия

18 сентября 2018, 13:52

Роман Доник и журналист Юрий Бутусов обвинили друг друга.

Волонтер Роман Доник (слева) и журналист Юрий Бутусов
Волонтер Роман Доник (слева) и журналист Юрий Бутусов

Обсуждение поста украинского волонтера вылилось в заочную перепалку между журналистом, главным редактором издания "Цензор" Юрием Бутусовым и известным волонтером Романом Доником, которая в итоге закончилась резкими взаимными обвинениями.

Все началось с поста Вадима Бойко, офицера батальона "Азов", который раскритиковал инициативу Белоцерковской волонтерской группы и волонтера Юрия Москаленко. Последний анонсировал свежее поступление для армии – подствольный "стакан" для стрельбы осколочным боеприпасом, предназначенным для автоматических станковых гранатометов (АГС).

"Это - секретное оружие партизан и "продвинутых" бойцов ВСУ. Свежее поступление с производства... Огромное спасибо бригаде Василия Колотова! Чтобы мамы дождались сыновей живыми с фронта! Работаем...", - написал Москаленко.

В свою очередь Бойко назвал данную инициативу "сбором бабок на х**ню".

"Мамкиным волонтерам мало "стаканов" для пуляния гранатами со ствола. Мамкины волонтеры пошли дальше. Они выточили такую же самую херню, только уже для АГСных вогов. У меня один единственный вопрос: нах*я? Ну АГС же есть для этого"

Бойко также выразил мнение, что за деньги, которые даются Москаленко, покупается "еб*ла", которая не несет никакого урона врагу, а дефицитные дорогостоящие ВОГ (осколочные боеприпасы для гранатометов) "прос*раются". Военный также отметил, что уже были несчастные случаи в результате разрыва боеприпаса.

Позиция Бойко нашла понимание у известного волонтера Романа Доника, который отметил, что стакан/переходник, который представил Москаленко, сделан под выстрел ВОГ-17, у которой взрыватель взводится от вращения, и потому бойцам приходится разбирать припас и вкручивать в него запал от ручной гранаты УЗРГМ, зарядив автомат холостым патроном.

"Иногда бойцы забывают взять холостой патрон и стреляют боевыми. Как минимум я знаю один такой случай. Тогда в сводках ШООС, мы видим "загинув від рук ворожого снайпера". Иногда, при разборке боеприпаса, у неопытных пользователей так же происходит подрыв. Тоже оформляется как боевые потери... Логика изготовления данного девайса, который работает хуже при прочих равных условиях и является небезопасным, мне лично абсолютно не понятна. Когда начнут затягивать расход ВОГ-17 (напомню по 50 долларов за штуку), это же будет зрада, да?", - написал Доник.

Позже волонтер написал, что, по его мнению, самым дешевым и эффективным способом получить "легенду" для противника – стать волонтером. При этом Доник добавил, что относится с пониманием к тому, что его телефон может прослушиваться спецслужбами:

"Самые дешевые способы получить индульгенцию от всех грехов - через волонтерство. Самые дешевые способы внедрить агентов - через волонтерство. Самый простой способ втереться в доверие - это через волонтерство. Самые дешевые ресурсы для проведения ИПСО - через волонтерство. Самые дешевые и простые способы разлагать армию изнутри - через волонтерство. Самые бесценные по информации разведчики, и самые дешевые, по затратам, работы с агентурой - через через волонтерство. Самые влиятельные и вызывающие доверие агенты пропагандисты, работающие с личным составом - через волонтерство. Самые эффективные диверсанты - через волонтерство. Самые дешевые и эффективные способы вредить армии - через волонтерство".

Данную запись раскритиковал журналист и главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов, назвавший Доника "пропагандистом Порошенко" и обвинив его том, что тот "оболгал волонтерское движение Украины".

"Волонтеры, оказывается, это самые подозрительные лица в армии, волонтеры прикрывают агентуру и диверсантов противника, волонтеры очень опасны - считает Роман Доник, фейсбучный пропагандист президента Петра Порошенко и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Самое забавное, что все, что написал Доник плохого о волонтерах прежде всего относится, на самом деле, к одному человеку - к нему самому", - написал на своей странице в соцсети Facebook Юрий Бутусов.

По его словам, для Доника волонтерство стало "отпущением грехов" и "прикрытием для пиар-бизнеса, доходы с которого он, конечно, нигде не декларирует, все на карточку капает, которую никакие фискальные органы не проверяют".

Также Бутусов выразил мнение, что пост Доника – это начало новой предвыборной кампании по дискредитации волонтерского движения (той его части, которая не поддерживает президента Порошенко) накануне президентских и парламентских выборов.

В комментариях под постом журналист заявил, что "самый удобный путь внедрения шпионов и диверсантов — это стать порохоботом и дискредитировать волонтерское движение".

Выпад Бутусова не остался без внимания самого Доника, объяснившего резкий тон журналиста тем, что тот стравливает волонтеров и Порошенко.

"Вот так бывает, когда пишешь то что думаешь и попадаешь не просто в десятку, а в самые потаенные страхи. И тогда в написанном тобой смещают акценты. Страшно вам? На самом деле у Бутусова пригорело по очень простой причине. Он воспринял мой пост как ответ на его организованную деятельность по стравливанию волонтеров и Порошенко. Он воспринял это как организованный отлуп и очень сильно почему-то испугался. Почему? Не знаю", - подытожил Доник.

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волонтер ВСУ АГС Юрий Бутусов Роман Доник Юрий Москаленко Вадим Бойко ВОГ
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