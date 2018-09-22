Убийство и суицид. В Одессе погибли мужчина и его бабушка

В Одессе мужчина покончил с собой, а его бабушку нашли мертвой / Скриншот видео с od.npu.gov.ua

В пятницу, 21 сентября, в Одессе из окна одной из квартир многоэтажного дома выбросился ранее судимый 27-летний мужчина, который жил со своей 73-летней бабушкой.

В жилье женщина была найдена мертвой с признаками насильственной смерти, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что ночью между родственниками возник конфликт. Внук нанес бабушке молотком рубленую рану головы, от которого женщина умерла. Мужчина, находясь в шоке от совершенного, решил покончить с собой…", — отметили в ведомстве.

Сведения по факту гибели мужчины внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой — "самоубийство", гибель женщины расследуют по этой же статье.

Ранее стало известно, что в Сновском районе Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который зимой задушил своего сына-младенца, а потом закопал тело в сарае.