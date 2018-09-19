На Черниговщине мужчина задушил младенца и закопал

На Черниговщине мужчина жестоко убил своего новорожденного сына / Reuters

В Сновском районе Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который зимой задушил своего сына-младенца и закопал тело в сарае.

Злоумышленник убил ребенка после того, как тот заплакал, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Черниговщине.

"... зимой... неработающий житель Сновского района пришел вечером домой в нетрезвом состоянии. Несколько дней назад его жена, которая не состояла на учете по беременности, родила мальчика", — отметили в ведомстве.

Потом мужчина услышал, что младенец плачет, взял подушку, положил ребенку на лицо и задушил его. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале августа вечером на окраине села Каменка (находится под Житомиром) жители в лесном массиве нашли автомобиль, в котором были тела двух людей — отца и дочери. Предварительно установлено, что мужчина убил ребенка и покончил жизнь самоубийством.