Расследованием стрельбы по активисту в Одессе занялась СБУ - полиция

Расследовать покушение на Михайлика будет СБУ / Думская

Полсе наглого расстрела неизвестными одесского общественного активиста, одного из лидеров городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика посреди города, полицейские привлекли к расследованию спецгруппу Службу безопасности Украины.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", – сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.