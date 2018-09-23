Расследованием стрельбы по активисту в Одессе занялась СБУ - полиция

23 сентября 2018, 21:52

Создана усиленная следственно-оперативная группа из сотрудников госбезопасности Украины.

Расследовать покушение на Михайлика будет СБУ
Расследовать покушение на Михайлика будет СБУ / Думская

Полсе наглого расстрела неизвестными одесского общественного активиста, одного из лидеров городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика посреди города, полицейские привлекли к расследованию спецгруппу Службу безопасности Украины.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", – сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.

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СБУ Одесса покушение активист нацполиция
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