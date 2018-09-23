Барабан револьвера и клиническая смерть: стали известны подробности покушения на активиста в Одессе

Пострадавший от пуль Михайлик сейчас в очень тяжелом состоянии / Думская

Бывшая чиновница одесской ОГА, журналистка Зоя Казанжи раскрыла общественности некоторые подробности покушения на одесского активиста Олега Михайлика; так, в общественного деятеля разрядили барабан из револьвера калибра 5,6 мм.

"Вчера, около 23 часов, Олега был доставлен в клиническую больницу №1 города (Одессы - ред.) С проникающим огнестрельным ранением левой половины грудной клетки и плеча. Стреляли из револьвера. 5,6 мм - предварительно калибр оружия", - написала Казанжи на своей странице в Facebook.

Казанжи добавила, что нападение на Михайлика было спланировано заранее и связала его с намерением активиста баллотироваться в мэры на предстоящих местных выборах.

Михайлик сейчас находится в очень тяжелом состоянии - врачи не могут извлечь пулю.

"Состояние Олега - тяжелое. Он потерял очень много крови - до 2 литров. Произошла клиническая смерть. Реанимировали. Утром, к великому счастью, сняли с искусственной вентиляции легких. Он пришел в себя. Контактный. Давление стабильное. Вчера давление было 30 на 10 ", - отметила она.

Впрочем, по словам Казанжи, показания пострадавший дать сумел.

Читайте такжеВ Одессе люди вышли на протест после покушения на активиста Михайлика"Нападение произошло возле дома Олега, это почти рядом с областным управлением МВД. В полиции сообщили, что эксперты свое дело сделали на месте преступления. Гильзы не нашли. Хочется верить, потому что коммунальные службы утром все тщательно убрали. Также в полиции сообщили, что снимут видео с камер наблюдения. Это центр города, там камер понатыканы везде. Будем надеяться, что они не все одновременно сломались ", - подчеркнула она.

Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.