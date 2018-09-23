В Одессе люди вышли на протест после покушения на активиста Михайлика

Протестующие требут немедленной отставки руководства областной полиции и прокуратуры.
В Одессе после покушения на общественного деятеля Олега Михайлика более ста человек вышли на протест.
"Они (протестующие) требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также требуют от правоохранителей эффективно расследовать нападения на активистов и назвать заказчиков и исполнителей", – сообщает "Громадьске".
Председатель одесской организации партии "Сила людей" Игорь Бычков связал нападение на Михайлика с его профессиональной деятельностью.
Читайте такжеВ Одессе стреляли в активиста - видео"Это однозначно связано с позицией Олега. Он говорил очень неприятные вещи для городских властей. Также выступал против силовиков. Вероятно, Олег стал для них таким неудобным, что они пошли на это", - отметил Бычков.
Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.