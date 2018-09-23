В Одессе люди вышли на протест после покушения на активиста Михайлика

23 сентября 2018, 16:27

Протестующие требут немедленной отставки руководства областной полиции и прокуратуры.

Одесситы требуют отставки прокурора и главы полиции области
Одесситы требуют отставки прокурора и главы полиции области / Громадське

В Одессе после покушения на общественного деятеля Олега Михайлика более ста человек вышли на протест.

"Они (протестующие) требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также требуют от правоохранителей эффективно расследовать нападения на активистов и назвать заказчиков и исполнителей", – сообщает "Громадьске".

Председатель одесской организации партии "Сила людей" Игорь Бычков связал нападение на Михайлика с его профессиональной деятельностью.

Читайте такжеВ Одессе стреляли в активиста - видео"Это однозначно связано с позицией Олега. Он говорил очень неприятные вещи для городских властей. Также выступал против силовиков. Вероятно, Олег стал для них таким неудобным, что они пошли на это", - отметил Бычков.

Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.

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Одесса стрельба покушение активист акции протеста
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