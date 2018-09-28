"Смертельное месиво". В Киеве не разминулись такси и грузовик

В Киеве столкнулись такси и грузовик, есть жертва / ИТАР-ТАСС

В Киеве столкнулись легковушка-такси и грузовой автомобиль, погиб один человек, а еще один — получил тяжелые травмы.

"Смертельное месиво" произошло на проспекте Валерия Лобановского, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, Dacia Logan ехал в сторону Roshen и на повороте (дуге) вылетел на полосу встречного движения… протаранил грузовик. Легковой автомобиль принадлежит одной из служб такси. Труп — невинный пассажир", — отметило издание.

По его данным, ехавшие в грузовике люди не пострадали. "Водитель такси уехал в карете скорой", — отмечается в материале.

Напомним, 31 августа вечером в Соломенском районе Киева мотоциклист сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном места, пострадавшая умерла в машине скорой помощи, не приходя в сознание.