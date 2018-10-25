В Черновцах полиция "накрыла" подпольный завод по производству "паленого" кофе

Поддельный кофе фасовался в упаковки известных брендов / Национальная полиция/ГУНП в Черновцах

Национальная полиция Черновцов обнаружила и прекратила производство "паленого" поддельного кофе, которое маскировали под продукцию известных брендов.

"В ходе операции было изъято 30 тонн сырья и 15 тонн готовой "кофейной" продукции", - сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

Пятеро жителей Черновцов организовали подпольный завод и три цеха. Три производства находилась на территории Черновцов, одно - за его пределами. Более 15 работников круглосуточно осуществляли "изготовление" фальсифицированной продукции.

В частности, в большой таре смешивали дешевое кофе с просроченной продукцией и в дальнейшем готовую кофейную смесь фасовали в тару с логотипами торговых марок известных брендов.

"Во время проведения санкционированных обысков в местах изготовления и хранения кофе, а также по месту жительства "предпринимателей" правоохранители изъяли 30 тонн сырья, 15 тонн готовой "кофейной" продукции, специальное оборудование для упаковки и записи с "черной" бухгалтерией", - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого имущества более 5 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее цех по производству поддельного кофе нашли на Львовщине.

Также аналогичный цех по изготовлению фальшивого кофе торговой марки Jacobs был разоблачен в Харькове. Как выяснилось на досудебном следствии, производство поддельного кофе организовал предприимчивый сотрудник патрульной службы Национальной полиции Харьковской области.