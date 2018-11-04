Смерть Екатерины Гандзюк: полиция внесла в дело о нападении важные изменения

В полиции признали покушение на Екатерину Гандзюк умышленным убийством / УНИАН

В воскресенье, 4 ноября, после смерти облитой кислотой советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк следователи изменили квалификацию нападения — признали его умышленным убийством.

Правоохранители узнали о кончине Гандзюк около 12:00, проводили осмотр тела и первоочередные следственные действия, говорится на сайте Нацполиции.

"… производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как законченное преступление — по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса… (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу)", — отметили в полиции.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.