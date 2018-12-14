Бизнесмен насмерть забил элитную путану и онанировал на труп

14 декабря 2018, 04:41

Свою вину в преступлении коммерсант категорически отрицает.

Путана
Та самая путана / Facebook/Christina Abbotts

В Канаде 48-летний Захид Назим забил до смерти 29-летнюю элитную проститутку Кристину Эбботс кухонной ступой.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным правоохранителей, подозреваемый, работающий во втором по величине финансовом холдинге Канады Toronto-Dominion Bank, ударил девушку 13 раз по затылку, а после начал додушил.

Затем мужчина провел еще полдня провел в квартире с трупом, отправляя интимные фотографии и видео другой секс-работнице.

Сам мужчина после ареста начал утверждать, что убийство не совершал. Однако затем на смартфоне Захида было найдено видео, на котором он онанирует на фоне трупа проститутки. Кроме того, его отпечатки были найдены на окровавленной ванне и на ступе.

Захид Назим / ELT

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве клиент убил проститутку 32 ударами ножа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство Канада смерть проститутка путана эскорт мастурбация онанизм
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:01
Путин балансирует на лезвии ножа: политолог спрогнозировал ответ РФ на санкции против Северного потока-2
04:41
Бизнесмен насмерть забил элитную путану и онанировал на труп
04:31
Украинец попытался прорваться в Россию с пулеметом
04:08
Стало известно, можно ли греться глинтвейном в мороз Видео
03:53
Капитан буксира "Яны Капу" отказался сотрудничать с ФСБ - адвокат
03:35
Психолог назвала главное правило женщины Видео
03:07
Эксперт рассказал, чем Путин отличается от Гитлера
02:37
"Венгры играют против себя": аналитик пояснил, грозит ли Закарпатью захват Видео
02:10
На Волыни мальчик-школьник пришел на учебу с пистолетом: опубликовано видео Видео
02:09
Едва удерживает грудь: Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете
01:47
В России даже собака Путина мнит себя государством мнение
01:28
В платье с прозрачной сеткой: Вика из "НеАнгелов" покорила фанатов стильным нарядом
01:01
В Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов Видео
00:40
"Умывай е*ало": в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира Видео
00:04
Спортинг – Ворскла 3:0, полтавчан разгромили в Португалии в матче Лиги Европы Фото Видео
13 декабря, четверг
23:40
Метель и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды Видео
23:10
Дуля под тризубом: на Запорожье судья "отличилась" неприличным жестом во время заседания Фото Видео
22:39
Скандал на Николаевщине: в школу завезли токсичные парты - первоклашки падали в обморок Видео
22:03
Динамо – Яблонец 0:1, киевляне проиграли в последнем матче группы Лиги Европы Фото
21:36
ЕС готов к новым мерам: Саммит Евросоюза принял решение по Азовскому конфликту Видео
21:18
"Устали говорить об усталости от Украины": аналитик пояснил, почему ЕС забывает помогать украинцам Видео
21:15
В УПЦ КП приняли неожиданное решение по кандидатуре на пост главы поместной церкви Видео
20:48
"Преступления против евреев": посол Израиля в шоке от чествования Бандеры на Львовщине Видео
20:14
Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода Видео
19:55
Захват украинских моряков: в США назвали условие для встречи Трампа с Путиным Видео
19:26
Политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море
19:11
"Любит распродажи по €1": на украинский рынок заходит еще один лоукостер Видео
18:59
"Такая независимость не нужна": сторонник автокефалии из УПЦ МП раскритиковал Томос - СМИ Фото Видео
18:53
Модель Victoria's Secret на пляже показала ухоженные прелести в купальнике: опубликованы горячие фото Фото
18:33
День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены Видео
18:25
Главный пропагандист Путина заступился за "ватную" украинскую журналистку
18:03
Блокирование комиссии Украина — НАТО: в США предупредили Венгрию об агрессии РФ Видео
17:51
Путин перешел "красную линию": Порошенко пообещал дать РФ решительный ответ
17:34
"Идиотское решение": еще в одной области русский язык лишили статуса регионального
17:08
"Сидит в моей голове": Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о Кузьме
17:07
Охранники Кличко жестоко избили журналиста-АТОшника - СМИ
17:05
Кабмин внес в СНБО предложение по новым санкциям из-за российской агрессии Видео
16:31
У Филарета назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви Видео
16:28
Бывшая Леонардо ДиКаприо нагло засветила грудь и попу в откровенной фотосессии Фото
16:27
"Лорак, Лобода, Повалий": Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ Видео
16:24
Порошенко назвал три сильнейших страха России
16:17
Более 350 единиц спецтехники уже полтора суток спасают Киев от снега - КГГА Фото
16:04
В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе Видео
15:53
Раз украинская политика - театр, то почему бы не проголосовать за профессионалов? мнение
15:45
В Украине создадут Госслужбу по этнополитике и свободе совести
15:40
Дыру в российском космическом корабле "Союз" затыкали тампоном - СМИ
15:33
Пой и не вы***йся мнение Видео
15:31
В сети отыскали Веру Брежневу и Николая Баскова во вселенной Marvel
15:29
Путин поделился "мудростью" с участниками скандального форума
15:28
В УПЦ МП назвали число архиереев, отказавшихся от приглашения на Собор Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять