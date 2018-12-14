Бизнесмен насмерть забил элитную путану и онанировал на труп

Та самая путана / Facebook/Christina Abbotts

В Канаде 48-летний Захид Назим забил до смерти 29-летнюю элитную проститутку Кристину Эбботс кухонной ступой.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным правоохранителей, подозреваемый, работающий во втором по величине финансовом холдинге Канады Toronto-Dominion Bank, ударил девушку 13 раз по затылку, а после начал додушил.

Затем мужчина провел еще полдня провел в квартире с трупом, отправляя интимные фотографии и видео другой секс-работнице.

Сам мужчина после ареста начал утверждать, что убийство не совершал. Однако затем на смартфоне Захида было найдено видео, на котором он онанирует на фоне трупа проститутки. Кроме того, его отпечатки были найдены на окровавленной ванне и на ступе.

Захид Назим / ELT

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве клиент убил проститутку 32 ударами ножа.