Убийство депутата на Днепропетровщине: СМИ узнали имя жертвы

На Днепропетровщине убили депутата Александра Грушку / УНИАН

В Криничанским районе Днепропетровской области во время разбойного нападения на частный дом злоумышленники убили хозяина жилья — депутата районного совета Александра Грушку.

Преступление было совершено в ночь на 22 декабря, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в районной власти.

Издание узнало, что депутат получил ножевое ранение и умер в больнице, его похоронили 23 числа. Также пострадала жена политика — женщина получила легкие телесные повреждения.

По данным Центризбиркома, в 2016-м Александр Грушка был избран депутатом Криничанского райсовета от партии "Видродження".

Ранее сообщалось, что в селе Саксаганское Днепропетровской области во время ограбления дома местного депутата убили на глазах у его супруги и дочери. Злоумышленники сорвали с супруги политика украшения, забрали мобильные телефоны, а также 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.