В Киеве обнаружили истощенную девочку в квартире с трупами родителей

Соседи вызвали спасателей после того, как услышали на площадке трупный запах / Фото: Информатор

В одной из многоэтажек Киева 11 апреля были обнаружены тела мужчины и женщины, а также истощенная двухлетняя девочка.

Как сообщает Информатор, соседи почувствовали неприятный запах на лестничной клетке, вызвали полицию и спасателей.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь в квартиру, где находились трупы двух человек. В помещении также нашли двухлетнюю девочку, которая была истощена и едва дышала. Ее спасатели на руках вынесли в карету скорой помощи, а медики впоследствии госпитализировали.

/ Фото: Информатор

Соседи рассказывают, что семья была неблагополучная, за ними замечали злоупотребление алкоголя и наркотиков. Накануне трагедии на лестничной клетке был слышен скандал в квартире, однако позже разговоры на повышенных тонах затихли.

"В полицию обратилась мать, которая сообщила о том, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь. Правоохранители, прежде всего, решили проверить помещение на проспекте Павла Тычины, где она проживала с мужем и малолетним ребенком. Однако им никто не открыл дверь", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ранее знакомые уверяли, что семья пропала и вызывали полицию. Однако стражи порядка, прибыв на место происшествия, не стали вскрывать квартиру, поскольку тогда еще не имели для этого законных оснований.

Ранее друзья разыскивали семью в соцсетях, уверяя, что мать с ребенком пропали после скандала.

Напомним, в Одесском следственном изоляторе женщина, которая подозревается в том, что убила своего 4-месячного ребенка, совершила самоубийство.