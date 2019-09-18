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В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве

18 сентября 2019, 18:41

Тела механика, оператора и кассира обнаружила супруга одного из убитых, когда долго не могла дозвониться к мужу.

На АЗС в Николаеве обнаружили три трупа
На АЗС в Николаеве обнаружили три трупа / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Правоохранители рассматривают три версии убийства трех человек на   газозаправочной станции в Николаеве. Такое заявление сделал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский, сообщили в среду, 18 сентября, в пресс-службе николаевской полиции.

По его словам, основными версиями является убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения и внезапно возникший конфликт.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую", - заявил Выговский.

При этом он указал, что тела механика, оператора и кассира обнаружила супруга одного из убитых, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. На месте происшествия еще работает правоохранители.

Напомним, что в Николаеве на газозаправочной станции обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями.

убийство Николаев заправка
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