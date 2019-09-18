В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве

Тела механика, оператора и кассира обнаружила супруга одного из убитых, когда долго не могла дозвониться к мужу.
Правоохранители рассматривают три версии убийства трех человек на газозаправочной станции в Николаеве. Такое заявление сделал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский, сообщили в среду, 18 сентября, в пресс-службе николаевской полиции.
По его словам, основными версиями является убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения и внезапно возникший конфликт.
"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую", - заявил Выговский.
При этом он указал, что тела механика, оператора и кассира обнаружила супруга одного из убитых, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. На месте происшествия еще работает правоохранители.
Напомним, что в Николаеве на газозаправочной станции обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями.