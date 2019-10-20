ДТП с гражданином Турции в Хмельницком: погибла 11-летняя девочка

В результате ДТП погиб 11-летний ребенок / Фото: пресс-служба полиции Хмельницкой области

В Хмельницком 18 октября произошло дорожно-транспортное происшествие по вине гражданина Турции, в результате которого погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

"По предварительным данным, 69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Мерседес Е-220, ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоциклу марки БМВ, который двигался по встречному направлению, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП", - сказано в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области.

Мотоциклист с травмами различной степени тяжести и переломами был госпитализирован. Полиция открыла криминальное производство и выясняет обстоятельства ДТП.

"Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствам", - отметили в полиции.

Напомним, в Одесской области автомобиль, в котором ехали двое людей, на въезде в село Дмитровка влетел во въездную кирпичную стелу, автомобиль вспыхнул, а потом - взорвался.