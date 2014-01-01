В Симферополе обстреляли петардами двухлетнюю девочку: ребенок в коме

В Симферополе подростки обстреляли петардами двухлетнюю девочку. Целый день после инцидента ребенок находился в коме

Об этом рассказал отец пострадавшей Дмитрий Белотел, сообщают Аргументы недели – Крым.

По его словам, его двухлетняя дочь и шестилетний сын гуляли во дворе дома вместе с бабушкой. Женщина отлучилась на несколько минут, а в это время трое подростков примерно двенадцати лет, закидали девочку петардами.

"Кристина очнулась только через день, но она ни на что не реагирует и не отзывается на свое имя. Врачи говорят, что у нее запоминающий шок и любой резкий звук или шум может ввести ее в состояние "растения", – утверждает Белотел.

На данный момент, по его словам, состояние девочки нестабильно. Она находится в неврологическом отделении городской поликлиники № 3.

Как ранее писал "Главред", в пролом году на Сумщине из-за неосторожного обращения с петардой 8-летний ребенок получил тяжелую травму.

ребенок самостоятельно приобрел петарды на одном из рынков г. Сумы и решил испытать их дома.



Не зная правил безопасности, он зажег одну из них и зажал в руке. В результате взрыва ребенку оторвало палец левой руки. Пострадавшего сразу госпитализировали в Сумской областной детской клинической больницы.

Фото: socportal.info