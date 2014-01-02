В Москве в Новогоднюю ночь украинка убила своего мужа-американца

В центре Москвы в новогоднюю ночь украинка убила своего мужа-американца.

Как сообщил источник в правоохранительных органах РФ, женщина была задержана по подозрению в убийстве своего гражданского мужа, пишет "Интерфакс-Украина".

По его данным, 1 января около 4:30 утра находясь в съемной квартире на Новолесной улице 35-летняя гражданка Украины в ссоре нанесла ножевое ранение своему 63-летнему гражданскому мужу.

От полученной раны потерпевший, имеющий американский паспорт, скончался на месте.

Информация об убийстве поступила в правоохранительные органы только вечером в среду, после чего прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемую.

В Москве убитый американец работал по контракту в коммерческой фирме.

В пресс-службе московской полиции подтвердили факт убийства и задержание подозреваемой.

Напомним, в январе минувшего года в Москве была убита украинка. Позже в убийстве сознался муж женщины Алексей Кабанов.