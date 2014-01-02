ДТП в Севастополе: лихач протаранил остановку - люди устроили самосуд

В ночь на среду, 1 января, в Севастополе произошло ДТП, в котором едва удалось избежать жертв. Однако пострадавший все равно был – им оказался водитель ВАЗ 2101, чья машина врезалась в остановку общественного транспорта.

Находившиеся на остановке люди вытащили горе-водителя из "Жигулей" и избили его, сообщает "Автополигон".

Авария случилась на остановке "38 школа". По словам свидетелей, водитель белого ВАЗа не справился с управлением, после чего "Жигули" вылетели на бордюрный камень, а затем на тротуар и "классика" врезалась в остановку общественного транспорта.

В это время возле остановки находились люди, отмечавшие Новый год. Они вытащили водителя ВАЗа из машины и провели жесткую "профилактическую" беседу о безопасности дорожного движения, то есть, избили его, мотивировав свои действия тем, что водитель "чуть не убил их".

Ранее "Главред" сообщал, что в новогоднюю ночь в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли два человека – 14-летняя девушка и 26-летний парень.

Фотов, видео: avtopoligon.info