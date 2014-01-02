ДТП в Севастополе: лихач протаранил остановку - люди устроили самосуд

Пешеходы отмечали Новый год, и едва не попали под колеса "Жигулей".
Находившиеся на остановке люди вытащили горе-водителя из "Жигулей" и избили его, сообщает "Автополигон".
Авария случилась на остановке "38 школа". По словам свидетелей, водитель белого ВАЗа не справился с управлением, после чего "Жигули" вылетели на бордюрный камень, а затем на тротуар и "классика" врезалась в остановку общественного транспорта.
В это время возле остановки находились люди, отмечавшие Новый год. Они вытащили водителя ВАЗа из машины и провели жесткую "профилактическую" беседу о безопасности дорожного движения, то есть, избили его, мотивировав свои действия тем, что водитель "чуть не убил их".
Ранее "Главред" сообщал, что в новогоднюю ночь в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли два человека – 14-летняя девушка и 26-летний парень.
Фотов, видео: avtopoligon.info