На Черкасчине молодой парень совершил самосожжение

В ночь на 5 января в поселке Драбове, Черкасской области, 21-летний парень совершил акт самосожжения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС, передает ТСН.

Как выяснилось, молодой человек облил себя бензином и поджег.

Несмотря на то, что рядом были его родственники, которые быстро потушили пламя, парень получил ожоги 90% поверхности тела и сейчас в критическом состоянии находится в реанимации.

Что именно подтолкнуло мужчину к самоубийству пока неизвестно.