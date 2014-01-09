В Харькове прооперировали пострадавших при пожаре на "Хартроне"

В Харькове прооперировали двух пострадавших при пожаре 8 января на ювелирной фабрике, работавшей в помещении завода "Хартрон".

По данным пресс-службы Харьковской ОГА, врачи оценивают состояние пострадавших в результате пожара как средней степени тяжести.

По данным ведомства, всего в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи госпитализировали восемь людей. Один из пострадавших через 30 минут после поступления скончался.

Все пострадавшие находятся в реанимационном отделении. Доктора оказывают им необходимую помощь.

Как ранее писал "Главред", 8 января на территории харьковского завода "Хартрон" в производственном здании, где работало подразделение харьковской ювелирной фабрики, произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек.

Семьям погибших в результате пожара пообещали выплатить по 100 тысяч гривен.