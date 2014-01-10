На Полтавщине отбили голову памятника Ленину, опубликовано фото

В райцентре Машевка Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные обезглавили памятник Ленину.

Об этом 10 января заявил начальник Отдела связей с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев, сообщает сайт Полтавщина.

"В пятницу утром в милицию Машевки позвонил председатель Машевской райгосадминистрации и сообщил, что у памятника Ленину, который размещен в центре райцентра, отбита голова. На место выехала следственная группа", – сообщил правоохранитель.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как ранее писал "Главред", уничтожение памятников Ленину обретает в Украине массовый характер.

Напомним, 9 января обезглавили Ленина возле сельсовета села Побережное в Винницкой области.

6 января в Бердичеве Житомирской области неизвестные повалили на землю памятник Ленину, стоявший на территории одной из местных школ.

4 января, в милицию поступило сообщение от председателя Андреево-Ивановского сельсовета в Одесской области о том, что в парке возле дома "Центра досуга" по улице Ленина неизвестные повредили памятник Ленину. Монумент был повален на землю, в результате падения скульптура переломилась на две части. Позже в милиции сообщили, что этот памятник саморазрушился из-за ветхости постамента.