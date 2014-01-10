В ДТП на Черкасчине погибли два человека, еще двое – попали в больницу

В ночь на пятницу, 10 января, в Черкасской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще двое – госпитализированы.

Об этом "Главред" сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Черкасской области.

Авария случилась на автодороге Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка возле села Бабанка Уманского района.

Сообщается, что около 00.15 Volkswagen Passat слетел с трассы и несколько раз перевернулся в кювете. 43-летний водитель и 47-летний пассажир погибли на месте. Еще двое пассажиров, 25 и 37 лет, с политравмами были госпитализированы в Уманскую центральную районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 5 января в с. Русская Поляна Черкасского района 19-летний водитель Opel Omega съехал на обочину и врезался в дерево – погибли четыре молодых парня.

Видео: ГосЧС Черкасской области