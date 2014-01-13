В Днепропетровске при столкновении автобуса и легковушки пострадали 10 пассажиров: опубликованы фото

В ДТП 10 пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.
Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, ДТП произошло 12 января утром на улице Героев Сталинграда.
В результате ДТП 10 пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.
Продолжается следствие.
Напомним, 12 января вечером в городе Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora", с последующим их горением.
В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.