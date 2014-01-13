В Днепропетровске при столкновении автобуса и легковушки пострадали 10 пассажиров: опубликованы фото

В Днепропетровске при столкновении автомобиля ГАЗ-2705СПГ и автобуса Volkswagen LT35 травмировались 10 пассажиров автобуса.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, ДТП произошло 12 января утром на улице Героев Сталинграда.

В результате ДТП 10 пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.

Продолжается следствие.

Напомним, 12 января вечером в городе Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora", с последующим их горением.

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.