Масштабное ДТП на Закарпатье: женщина-пограничник протаранила "шестерку", опубликованы фото

На Закарпатье в городе Виноградов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Закарпатской области, пересекая железнодорожный переезд водитель Skoda Octavia столкнулась с "шестеркой", которая ехала впереди нее.

По сообщению источника "Сегодня", женщина работает в пограничной службе.

"26-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Octavia не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2106" - говорится в сообщении МВД.

Предварительно причиной ДТП является превышение скорости водителем Skoda.

В результате аварии один из пассажиров ВАЗ-2106 погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров доставлены в районную больницу Виноградова. Один из них находится в реанимации в коматозном состоянии.

Сама водитель иномарки, жительница одного из сел Иршавского района, отделалась легким испугом.

Напомним, 12 января в Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora", с последующим их горением.

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.