СМИ сообщают о первой жертве драк на Грушевского

В больнице умер активист, сброшенный с колоннады стадиона "Динамо".
На улице Грушевского в центре Киева четвертые сутки продолжается противостояние между митингующими и силовиками. В ночь на среду, 22 января, стало известно, что появилась первая жертва стычек. Об этом со ссылкой на штаб самообороны Майдана сообщает "Сегодня".
В больнице скончался 22-летний активист, упавший с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо".
Информацию о его смерти, появившуюся в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана. На данный момент имя погибшего неизвестно.
Издание напомним, что с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда "беркутовцы" забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками.
Один из активистов упал на землю. У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала "скорая".
Ранее "Главред" сообщал, что только 20 января во время столкновений в центре Киева пострадали 1400 человек, причем около тысячи из – на Грушевского
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