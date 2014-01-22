СМИ сообщают о первой жертве драк на Грушевского

На улице Грушевского в центре Киева четвертые сутки продолжается противостояние между митингующими и силовиками. В ночь на среду, 22 января, стало известно, что появилась первая жертва стычек. Об этом со ссылкой на штаб самообороны Майдана сообщает "Сегодня".

В больнице скончался 22-летний активист, упавший с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо".

Информацию о его смерти, появившуюся в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана. На данный момент имя погибшего неизвестно.

Издание напомним, что с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда "беркутовцы" забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками.

Один из активистов упал на землю. У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала "скорая".

Ранее "Главред" сообщал, что только 20 января во время столкновений в центре Киева пострадали 1400 человек, причем около тысячи из – на Грушевского

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