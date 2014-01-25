Возле общежития "Беркута" в Киеве убит милиционер

В Голосеевском районе Киева недалеко от общежития "Беркута" убит милиционер.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, тело сотрудника милиции с огнестрельным ранением головы было найдено вечером в пятницу, 24 января. Убитого обнаружили охранники, которые работают на стройке неподалеку от места преступления.



Мужчины услышали выстрелы и побежали в ту сторону, откуда они звучали. Прибежав на место, сразу вызвали милицию. Свидетели видели, как двое неизвестных бежали с места происшествия, отметили в МВД.



Уже установлено, что погибший - 27 летний работник отдела государственной службы охраны Голосеевского райуправления милиции. Он шел со службы домой без оружия.

Проживал милиционер неподалеку в общежитии "Беркута".



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.