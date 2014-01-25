В Черкасском РОВД произошел взрыв

В ночь на субботу, 25 января, в Черкасском райотделе милиции произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Черкасской области.

"В результате взрыва были повреждены 7 окон райотдела. Пострадавших среди граждан и сотрудников милиции нет. На месте происшествия работают эксперты", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Также сообщается, что за подобное правонарушение виновникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Ранее "Главред" сообщал о массовых беспорядках в Черкассах, где митингующие захватили здание обладминистрации. Позже силовикам удалось отбить здание, задержаны были 58 человек, после чего несколько тысяч людей пошли на штурм облуправления МВД.