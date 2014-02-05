Опубликовано новое видео с места ДТП на Сумщине

Виновником ДТП на Сумщине, где погибли 13 человек, является водитель маршрутки, который проигнорировал предупредительные звуковые сигналы и красный свет на переезде.

В салоне маршрутки были преимущественно дети и учителя, при этом личности всех до сих пор не установлены, ведь тела сильно изуродованы, сообщает ТСН.

Еще 5 человек с тяжелыми травмами находятся в больнице – причем 4 из них в реанимации. Впрочем, врачи уверяют, что все пострадавшие выживут.

Напомним, что авария произошла около 15:00 дня. На переезде маршрутка "Рута" столкнулась с дизельным поездом "Харьков-Ворожба". Микроавтобус от удара разорвало. Часть отбросило в сторону, а другую поезд протащил около 400 метров.

При ударе 28-летнего мужчину выбросило из кабины, и сейчас он и дает показания. Свидетели происшествия утверждают, что он не мог не видеть поезд, и пассажиры, судя по всему, указывали ему на приближение поезда. Однако тот будто сознательно выехал на рельсы.

"Предварительно можно сказать, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения, что стало причиной данного происшествия", - заявил прокурор Сумской области Руслан Белоконь.

В причинах трагедии теперь будет разбираться специальная комиссия. Пока же есть информация, что поезд якобы двигался вне графика. А перед столкновением мог и не применить экстренного торможения. Ранее сообщалось, что в смертоносном автобусе на Сумщине ехали из школы дети и учителя. Больше о ДТП читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: tsn.ua