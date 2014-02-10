МВД связало рост преступности в центре Киева и Самооборону Майдана

МВД продолжает рассказывать о росте преступности в центре Киева, где уже третий месяц проходят массовые акции протеста. По данным милиции, от действий групп неизвестных в масках и камуфляже, которых связывают с Самообороной Майдана, за прошлую неделю пострадали как минимум 14 человек.

12 человек были избиты, один получил ножевое ранение, а еще один — был ранен из травмата, сообщает "Коммерсантъ Украина"

В МВД рассказали, что один из наиболее резонансных случаев произошел вечером 6 февраля, когда возле станции метро "Крещатик" двое неизвестных напали на 33-летнего киевлянина – ему заломили руки за спину и привели в здание КГГА, где избили, отобрали паспорт, банковскую карту и 500 грн, а затем вывели из здания. Как только парень оказался на улице, около десяти человек в масках избили его.

По данным милиции, большинство инцидентов произошло на Майдане Независимости, Крещатике и в здании КГГА. В инцидентах, произошедших за пределами указанной территории, преступления совершались лицами, "внешне экипированными как активисты самообороны Майдана".

"У нас есть обоснованные подозрения, что все эти противоправные действия совершаются членами так называемой самообороны,— рассказал источник издания в милиции.— Нужно учитывать, что среди этих лиц достаточно радикальных элементов, считающих, что им можно все, а также ранее судимых".

Однако протестующие опровергают слова МВД. "Это все вранье! Милиция не может убрать нас силой, поэтому и распространяет слухи. Мы все контролируем, у нас работает служба охраны. Понятно, что у нас много разных людей, бывают бытовые конфликты, но когда говорят, что кто-то кого-то и где-то бьет, то давайте конкретные факты, имена пострадавших, чтобы можно было проверить",— заявил изданию комендант здания КГГА свободовец Руслан Андрийко.

Ранее "Главред" сообщал, что в МВД рассказали, что в последние дни на Майдане от рук неизвестных в камуфляже и масках пострадали три человека – два парня были избиты, а один ранен ножом в шею.