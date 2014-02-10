Под Ровно сожгли машину экс-зятя Ющенко: опубликованы фото и видео

На Ровенщине начали жечь автомобили майдановцев. Первым пострадал Mercedes, на котором ездил бывший зять экс-президента Виктора Ющенко, а в настоящее время активист ровенского Майдана Алексей Хахлев.

"Сегодня около 05.30 утра неизвестные сожгли машину одному из лидеров ВО "Майдан" Алексею Хахлеву", – сообщает местное издание vse.rv.ua.

Как стало известно, этот автомобиль принадлежит двоюродному брату Хахлева Юрию Миркову, но в последнее время им пользовался Алексей.

"Думаю, это попытка запугать меня и всех, кто осмелился протестовать и отстаивать свое мнение и свое право. Но эта попытка бесполезна. Машину конечно жалко, но когда речь идет о судьбе целой страны, то сожженное авто – это мелочь. Мы точно не отступим и будем продолжать начатую работу", – прокомментировал инцидент Хахлев.

Процесс поджога был зафиксирован на камеры видеонаблюдения.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Как ранее писал "Главвред", машины активистов Майдана жгут практически со времени его возникновения.

А утром 7 февраля в Харькове сгорел гараж, используемый в качестве склада, где хранилась гуманитарная помощь для Евромайдана в Киеве.

Фото, видео: vse.rv.ua.