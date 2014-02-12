После убийства в Кременчуге Янукович хочет усилить безопасность судей

После убийства судьи Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенко Президент Виктор Янукович предложил законодательно усилить гарантии безопасности судей и членов их семей.

Об этом говорится в его поручении, опубликованном на сайте главы государства.

Янукович просит генпрокурора Виктора Пшонку принять исчерпывающие меры по обеспечению проведения в кратчайшие сроки расследования убийства Лободенко, установлению лиц, виновных в совершении этого преступления, и привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с законом. Доложить о результатах расследования генпрокурор должен до 12 марта 2014 года.

Кроме того, Президент поручил Кабмину обеспечить сопровождение в Верховной Раде проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении гарантий безопасности судей и членов их семей.

Янукович также выразил соболезнования семье и близким погибшего судьи Александра Лободенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 февраля вечером в Кременчуге было совершено покушение на судью Автозаводского райсуда города Александра Лободенко. Он умер в реанимации в ночь на 12 февраля.

Фото: telegraf.in.ua