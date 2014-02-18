В центре Киева на баррикаде лежат мертвые тела

На баррикаде в центре Киева, возле в хода в метро "Крещатик", лежит мертвый человек.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам очевидцев, тело лежит на баррикаде на улице Институтской. Также свидетели рассказали, что труп вызывает ужас у прохожих, но бойцы "Беркута", по их словам, проходят мимо тела, не обращая на него никакого внимания.

Тем временем, под баррикаду подогнали водомет. Позже в соцсетях появились сообщения о еще одном - женском трупе на баррикаде.

Страница Евромайдана сообщает, что один из погибших - мужчина - имел при себе пенсионное свидетельство серии ММ № 848773, выданное в Кировограде на имя Никитина Николая Семеновича.

"Кроме этого, он имел при себе паспорт гражданина Грузии на имя Zurab KHURTSIA № 620075680, выданный посольством Грузии в Украине. Дата рождения: 29 июля 1960 г. Фото на обоих документах идентичны и соответствуют лицу погибшего.

Вторая погибшая - женщина средних лет. При себе имела удостоверение ликвидатора Чернобыльской катастрофы на имя Дворянец Антонины № 073155", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Главред", в врач Ольга Богомолец, которая работает на Майдане, сообщила о троих погибших. Также она заявила, что еще семь человек находятся при смерти.

Фото: Facebook/Гоша Тихий