МВД сообщило об убийстве милиционера в Киеве

В Киеве от огнестрельного ранения в шею скончался сотрудник милиции. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милицию поступило сообщение от бригады "скорой" помощи одной из городских больниц. Медики сообщили, что во время доставки одного из работников органов внутренних дел в медицинское учреждение милиционер скончался в карете "скорой", - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение в шею.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами столкновений в центре Киева стали уже 7 человек.

Также напомним: президент Европарламента Мартин Шульц осудил применение насилия против митингующих. По его мнению, выйти из кризиса можно только путем переговоров.