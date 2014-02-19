В Хмельницком штурмующих СБУ расстреляли из автомата, опубликовано видео

В среду, 19 февраля, в Хмельницком митингующие попытались захватить здание УСБУ. По ним из помещения открыли автоматный огонь - двое мужчин и женщина получили ранения.

Об этом сообщает УНИАН.

Первый замгубернатора Вадим Гавришко рассказал, что женщина, в которую попали, пребывает в крайне тяжелом состоянии. У нее ранение головы. Сейчас она находится в реанимационном отделении городской больницы Хмельницкого.

Он также добавил, что за жизни еще двух раненных мужчин борются медики.

Позже под управление СБУ подогнали троллейбус, чтобы забаррикадировать вход.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня протестующие захватили Черновицкую ОГА и заставили губернатора Михаила Папиева писать заявление об отставке. Кроме того, митингующие заняли здания облгосадминистраций в Ужгороде, Хмельницком и Луцке.

Также напомним, что, накануне протестующие заняли здания ОГА в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске.

Фото: Дениса Кораблева, видео: youtube.com