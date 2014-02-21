На Киевщине горела дача Медведчука

На Киевщине в Обуховском районе произошло возгорание в здании, принадлежащем политику, лидеру "Украинского выбора" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщили в пресс-службе областной милиции, пишет Интерфакс-Украина.

"Милиция получила сообщение от ГСЧС о пожаре в доме Медведчука в Обуховском районе", - рассказал начальник пресс-службы милиции Киевской области Николай Жукович в пятницу вечером.

Он добавил, что в настоящее время пожарные тушат огонь, а милиция выехала на место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе УГСЧС области, пожарные подразделения потушили пожар, возникший на территории домохозяйства в селе Украинка Киевской области, которая, якобы, принадлежит Виктору Медведчуку.

Как отметили в пресс-службе, информация о возникновении пожара поступила на пульт пожарной охраны в 19.42.

"По прибытию на место пожарные подразделения обнаружили возгорания на территории частного домохозяйства в деревянном здании площадью около 700 кв м", - отметили в ГСЧС Киевской области, отметив, что огонь сейчас локализован, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.