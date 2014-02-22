В Украине объявлен траур по жертвам боев в Киеве

22 и 23 февраля в Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений силовиков и протестующих в центре Киева.

Накануне Верховная Рада приняла решение назначении Дня скорби по погибшим во время.

Кроме того, Президент Виктор Янукович также подписал указ о двухдневном трауре.

Для этого будут приспущены государственные флаги на админзданиях, предприятиях, организациях. Кроме того, отменены на 22 и 23 февраля развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования.

В программы теле- и радиопередач также будут внесены изменения.

Ранее "Главред" сообщал, что 77 человек стали жертвами столкновений в центре Киева.