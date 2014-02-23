В Луганске по митингующим открыли стрельбу: трое раненых, опубликовано видео

В Луганске на митингующих было совершено нападение с применением оружия.

Об этом сообщает местный телеканал ЛОТ.

Были госпитализированы три человека, один из них – с ранением в голову.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы новые кадры расстрела активистов Майдана на улице Институтской, снятый неизвестным репортером.

Другой ролик, запечатливший расстрел и также выложенный в Интернет, был снят корреспондентом испанской газеты Elmundo.