В Луганске по митингующим открыли стрельбу: трое раненых, опубликовано видео

На митинге в Луганске по митингующим открыли стрельбу неизвестные: три человека ранены.
В Луганске на митингующих было совершено нападение с применением оружия.
Об этом сообщает местный телеканал ЛОТ.
Были госпитализированы три человека, один из них – с ранением в голову.
Напомним, ранее в Сети были опубликованы новые кадры расстрела активистов Майдана на улице Институтской, снятый неизвестным репортером.
Другой ролик, запечатливший расстрел и также выложенный в Интернет, был снят корреспондентом испанской газеты Elmundo.