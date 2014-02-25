Опубликованы фото после пожара в особняке Симоненко-младшего

В понедельник, 24 февраля, вечером, активисты Майдана взяли штурмом особняк сына лидера КПУ Петра Симоненко, после чего в трехэтажном здании вспыхнул пожар.

На тушение пожара в особняке Симоненко-младшего, расположенном в Гостомеле под Киевом, выехали две пожарные машины. Сейчас на месте работают оперативные службы милиции и эксперты, которые выясняют причины происшествия.

Напомним, в доме были обнаружили предметы с позолотой, дорогой рояль и богатый интерьер. Также был обнаружен пистолет, а в гараже - дорогой автопарк, в котором, в частности, есть машина марки "Астон Мартин".