В Днепропетровске в автопарке сгорели 25 автобусов

В Днепропетровске на территории автопарка сгорели 25 автобусов.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 02.50 в Днепропетровске по ул. Краснозаводская, 5б, на территории ООО "Автотранссервис" возникло возгорание автобусов на общей площади 1000 кв.м.

"Вследствие пожара уничтожено 25 и повреждено 2 автобуса", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Под утро подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

Напомним, 19 февраля, на востоке Украины неизвестные подожгли офисы оппозиционных партий.



Так на Днепропетровщине в Кривом Роге неизвестные подожгли офис УДАРа, в Харькове горело здание партячейки "Свободы"