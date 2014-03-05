В Ужгороде неизвестные с ножом напали на и.о мэра

Вечером, 4 марта, в Ужгороде совершено нападение на исполняющего обязанности городского головы Виктора Щадея.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Виктор Балога.

Сейчас пострадавший с ножевым ранением находится в реанимационном отделении городской больницы.

"Нападали из-за спины, почерк чисто бандитский - чтобы запугать, но оставить в живых. И за последнюю неделю это уже второе нападение на политиков Закарпатья", - отметил нардеп.

Политик обратился к руководителям силовых структур с требованием прекратить бандитизм в стране.

"Я обращаюсь к министру внутренних дел Авакову, к главе СБУ Наливайченко - политический характер этих нападений больше, чем очевиден. Вижу в данном случае четкую попытку расправы над одним из самых активных участников киевского и ужгородского евромайданов. Перекрашенные все испортят, останавливайте срочно этот бандитизм", - подчеркнул политик.

Напмоним, 4 февраля в Киеве на активиста партии УДАР Альберта Падюкова напали неизвестные и нанесли тяжелые ножевые ранения.